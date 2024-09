Insolvenz von Body Shop: Investor will britische Läden erhalten

Die mehr als 110 verbliebenen Filialen sollen vorerst erhalten bleiben, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Die Marke Body Shop war 1976 aufgebaut worden und eine der ersten Firmen, die sich auf ethisch hergestellte Kosmetik- und Hautpflegeprodukte konzentrierte. Das Kosmetikunternehmen hatte Mitte Februar für seinen Geschäftszweig in Großbritannien Insolvenz angemeldet und kurz darauf auch für den Ableger in Deutschland. Zum Stand der Investorensuche in Deutschland gab es zunächst keine neuen Angaben. Das Österreich-Geschäft von The Body Shop läuft vorerst weiter, hatte es Mitte Februar seitens des Unternehmens auf APA-Anfrage geheißen.

Etwa 80 Geschäfte geschlossen

In Großbritannien wurden seit der Insolvenz etwa 80 Geschäfte geschlossen. The Body Shop gehörte seit November 2023 der deutschen Beteiligungsgesellschaft Aurelius. Nun übernehmen der Unternehmer Mike Jatania und der frühere Chef des Unternehmens Molton Brown, Charles Denton, für Führung des Kosmetikhändlers.

