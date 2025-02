Insolvenz: Trachtenhändler Gössl schließt Produktionsgesellschaft

Mehrere Gesellschaften des bekannten Trachtenunternehmens Gössl mit Sitz in Salzburg schlitterten Ende vergangenen Jahres in die Insolvenz. Am Dienstag gab der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt, dass die Produktionsgesellschaft Gössl GmbH ihren Antrag auf ein Sanierungsverfahren zurückgezogen hat.

Die vorhandenen Vermögenswerte werden nun veräußert und die Erlöse auf die Gläubiger verteilt. Laut „Salzburger Nachrichten“ sind rund 25 Mitarbeiter von der Schließung betroffen.

Betrieb in den Filialen läuft weiter

Das Verfahren der ebenfalls insolventen Gössl Gwand GmbH werde parallel unverändert als Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung fortgeführt, hieß es vom AKV. Die Geschäftsführung des Trachtenhändlers hatte als Grund für die Zahlungsunfähigkeit auch fällig gestellte Coronakredite genannt. Die Firma hat ihren Sitz im bekannten Gwandhaus in Salzburg.

Der Betrieb in den Filialen läuft unverändert weiter, heißt es von Geschäftsführer Max Gössl. Alle Unternehmensbereiche sollen nun in der Gössl Gwand GmbH zusammengefasst werden, das sei Teil des Sanierungsplans.

