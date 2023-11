Insolvenz in der Schuhbranche: Traditionsunternehmen Richter ist pleite

Die Wurzeln der Ferdinand Richter GmbH - besser bekannt unter den Namen "Richter-Schuhe" - gehen weit zurück: Laut Unternehmenswebsite werden unter der Marke seit 1893 Kinderschuhe produziert. Im Jahr 2018 feierte Richter feiert das 125-jährige Firmenjubiläum. Der firmenbuchmäßige Sitz befindet sich auch heute noch am früheren Produktionsort Pasching. Lager und Produktion wurden allerdings schon vor Jahren in andere europäische Länder und nach Asien ausgelagert, die kaufmännische Leitung erfolgt mittlerweile von Graz aus.

Der Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ist daher am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz eingebracht worden. Das teilten der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) am Montag mit. Geplant ist die Weiterführung des Unternehmens, den etwa 114 Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren angeboten. Hinsichtlich der Insolvenzursachen verweist das Unternehmen auf die massiven Auswirkungen der Covid-Krise auf die Handelsbranche.

Rückforderung von Covid-Geldern?

Der Grund für die Insolvenz jedoch ein anderer: Die bis September 2023 befristete Betriebsmittellinie sollte erneuert werden und sei laut Insolvenzantrag die entsprechenden Kreditverhandlungen kurz vor dem Abschluss gestanden. Kurz zuvor sei das Unternehmen jedoch durch das Finanzamt informiert worden, dass im Zuge einer nachträglichen Überprüfung der gestellten Anträge auf Verlustersatz Unklarheiten hinsichtlich der tatsächlichen Förderfähigkeit ergeben hätten.

Das Unternehmen sah sich daraufhin mit einem potentiellen Rückforderungsanspruch von rund 1,9 Millionen Euro konfrontiert. Die neu verhandelte Betriebsmittellinie wäre hierfür nicht ausreichend gewesen, sodass aufgrund der sich hieraus ergebenden Unsicherheiten der Kreditvertrag nicht abgeschlossen wurde.

Die Passiva betragen rund 7,9 Millionen Euro, berücksichtigt werden hierbei Rückstellungen für Dienstnehmeransprüche, eventuelle Verbindlichkeiten infolge von allfälligen Vertragsauflösungen sowie den potentiellen Rückforderungsanspruch der COFAG. Demgegenüber steht ein in Folge von Abwertungen niedriges Aktivvermögen von rund 920.000 Euro.

Von der Insolvenz betroffen sind 20 Mitarbeiter, vier davon mit Arbeitsort in Deutschland. Kernabsatzmärkte des Kinderschuh-Herstellers, zu der Tochtergesellschaften in Deutschland und der Slowakei gehören, sind Deutschland, Österreich, Schweiz und Ungarn.

