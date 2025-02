Insolvente Goldwelt sperrt neun Standorte zu

Die insolvente Juwelier- und Uhrmacherkette Goldwelt sperrt neun ihrer 13 Filialen zu. Der KSV1870 bestätigte entsprechende Medienberichte. In den vorerst verbleibenden Geschäften - vier frequenzstarken Standorten in Einkaufszentren in Pasching, Klagenfurt, Innsbruck und Salzburg - läuft der Abverkauf. Davon erwarte man sich höhere Erlöse für die Insolvenzgläubiger als zum Beispiel durch eine Verwertung in Bausch und Bogen.

Parallel dazu werden Gespräche mit möglichen Investoren geführt. Goldwelt hatte Mitte Jänner am Landesgericht Linz den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. 60 Arbeitnehmer und rund 43 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen.

