Insolvente Christof Industries Austria: Sanierungsplan angenommen

Die Gläubiger erhalten zunächst eine dreiprozentige Barquote, gefolgt von einer Teilquote von zwei Prozent binnen drei Monaten und zwei weitere Teilquoten über fünf Prozent nach einem und eineinhalb Jahren. Die letzte Teilquote über fünf Prozent wird in zwei Jahren zu begleichen sein, teilten KSV1870 und AKV mit.

Für die Sanierung wurden bereits die Werkstätten in Werndorf und Wels, das Büro Service in Wien und der Teilbetrieb "Forschung und Entwicklung" geschlossen. Rund 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren davon betroffen. Für den Bereich "Anlagenbau" wurde ein Investor gefunden, der den Teilbereich gekauft hat und die rund 30 Mitarbeiter sowie rund 30 Projekte mit mittleren Auftragsvolumen übernimmt. Der Erlös dieses Verkaufs kommt in die Insolvenzmasse.

Dennoch dürfte ein weiterer Investor für die verbliebenen Bereiche der Christof Industries Austria und den immerhin noch rund 250 Mitarbeitern nötig sein, um die insgesamt 20-prozentige Quote zu erfüllen, hieß es seitens des AKV.

Bisher wurde 1.273 Forderungen (inklusive der Dienstnehmerforderungen und Endigungsansprüchen) angemeldet, die ein Gesamtvolumen von rund 129,9 Mio. Euro umfassen. 64,5 Mio. Euro wurden bisher anerkannt. Darin enthalten seien auch Konzernforderungen sowie bedingte Schadenersatzforderungen. Die Forderungen dürften sich nach Schätzung des AKV bei 75 Mio. Euro einpendeln.

