Insolvent: Musterhauspark Haid bekommt neue Eigentümer

Die im salzburgerischen Eugendorf angesiedelte Musterhauspark GmbH mit Standorten in Haid, Eugendorf und Graz hat einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Das berichtete heute, Freitag, der Gläubigerschützer Creditreform. Die Passiva belaufen sich auf 9,4 Millionen Euro. 18 Arbeitnehmer sind betroffen. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren in Aussicht gestellt. Als Grund wurde angegeben, dass die Nachfrage nach Musterhäusern aufgrund der Individualisierung zurückgehe.

Fast zeitgleich teilten am Freitag sieben Fertigteilhaus-Hersteller (Elk, Genböck, Griffner, Haas Haus, Hartl Haus, Vario Bau, Wolf Haus) mit, gemeinsam die drei Parks übernehmen zu wollen. Man wolle diese zu „Europas modernsten Musterhausparks“ entwickeln. die Verhandlungen mit der insolventen Gesellschaft und den Banken seien weit fortgeschritten.