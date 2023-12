Inocon mit Millionenauftrag in Australien

Der Anlagenbau-Spezialist Inocon-IP mit Sitz in Attnang-Puchheim hat sich einen Auftrag in Millionenhöhe in Australien gesichert: Für ein Trockenbaustoffwerk in Melbourne wird Inocon das Ingenieurwesen und die Anlagenplanung übernehmen und einen Großteil der Komponenten fertigen. Der Auftraggeber ist das deutsche Unternehmen Sto, der Auftragswert beträgt rund drei Millionen Euro, wie heute, Montag, per Aussendung bekannt gegeben wurde. Die ersten Komponenten sollen im Sommer geliefert werden. Die Produktion im Trockenbaustoffwerk soll in einem Jahr starten.

"Dieser Auftrag ist genau jener Rückenwind, den man sich vor den Weihnachtsfeiertagen wünscht", sagt Inocon-Geschäftsführer Reinhard Eder. Vor dem Hintergrund der schwachen Baukonjunktur und der sich verschärfenden internationalen Wettbewerbssituation habe die Entscheidung von Sto Signalwirkung. Für das heurige Geschäftsjahr (per 31.12.) rechnet Eder mit einem Umsatz von 18 Millionen Euro, was in etwa dem Wert des Vorjahres entsprechen würde. Für 2024 werden 20 Millionen Euro angepeilt. 110 Mitarbeiter sind beschäftigt. Für das kommende Jahr habe man bereits Aufträge mit einem Volumen von 14 Millionen Euro in den Büchern, sagt Eder. Das Unternehmen rechnet sich noch bei einem weiteren Großprojekt in Australien Chancen aus: Die Vergabe könnte im Jänner erfolgen.

