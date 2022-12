Inocon-IP übernimmt Teil von Christof Industries in Wels

Inocon-IP hat 2013 Hallen und Büros der damals insolventen Doubrava übernommen. Den Großteil der Doubrava-Belegschaft hat damals das Welser Unternehmen FMT übernommen, das zuletzt als Christof Industries Austria firmierte und selbst in die Insolvenz musste. Inocon-IP-Mehrheitseigentümer Fritz Pesendorfer hat jetzt den Welser Teil der Christof Industries ersteigert. Man sei dabei an die „finanzielle Schmerzgrenze“ gegangen. Es sei ihm aber ein Herzensanlieger, dass die beiden Firmen wieder ein Unternehmen werden.

Inocon-IP will alle 32 Mitarbeiter übernehmen. Bis Mittwoch, 14. Dezember, könnten diese aber noch aus ihren Dienstverträgen aussteigen. Pesendorfer hofft aber, dass möglichst viele bleiben. Der zukünftige Dienstort wird der Inocon-Standort in Attnang sein. Falls gewünscht, sei aber auch ein Büro am derzeitigen Standort in Wels denkbar, sagt Pesendorfer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hermann Neumüller Redakteur Wirtschaft