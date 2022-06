Von Krise ist schon bei der Anreise nichts zu spüren. Dichtes Gedränge herrscht an den Flughäfen in Wien und Zagreb, die Feriensaison beginnt, Urlauber lechzen nach Meer, Strand und Sonne. Hektisches Treiben gibt es auch in Jakovlje. Etwa eine Autostunde nordwestlich der kroatischen Hauptstadt Zagreb und 20 Minuten von der slowenischen Grenze entfernt hat der Innviertler Luftfahrtzulieferer FACC gestern, Freitag, sein neues Werk einer Delegation aus chinesischen Eigentümervertretern,