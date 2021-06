Innviertler Logistiker musste Konkursantrag stellen

Die Insolvenz des deutschen Luxusmodeanbieters Escada 2020 hat zur Folgepleite der Escada Logistik GmbH in Reichersberg (Bez. Ried) geführt: Gestern ist am Landesgericht Ried ein Konkursverfahren über das Vermögen des Betriebs eröffnet worden. Das berichteten die Gläubigerschützer KSV und Creditreform.

Die bereinigten Passiva in Höhe von 2,3 Millionen Euro stehen einem frei verfügbaren Vermögen von 125.000 Euro gegenüber. 76 Arbeitnehmer sind betroffen.

Die Escada Logistik wurde 2003 gegründet, war mit einem Center mit 40.000 Quadratmetern ausgestattet und erbrachte den überwiegenden Teil der Logistikleistungen für den Escada-Konzern. Dessen Redimensionierung (Abbau von Mitarbeitern, sieben von acht Filialen geschlossen) schlug sich auch in den Auftragsbüchern des Logistikers nieder. Eine Entschuldung über einen Sanierungsplan ist nicht vorgesehen.