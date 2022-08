Innviertler Ehepaar bringt Diensträder ins Rollen

Den Rückenwind, den der Gesetzgeber seit Ende 2020 Dienstfahrrädern durch Steuervorteile gibt, hat ein Start-up in St. Marienkirchen bei Schärding in ein Geschäftsmodell gegossen. Es heißt LeaseMyBike und wird vom Ehepaar Ann-Kathrin und Gerhard Mayrhofer betrieben. Sie haben digital vereinfacht, was für manche Arbeitgeber kompliziert war.

Denn vor einer "Gehaltsumwandlung" des Rad-Kaufpreises in monatliche Raten, die vom Bruttolohn abgezogen werden die Lohnsteuerbemessungsgrundlage reduzieren, schrecken viele zurück. "Wir machen die Sache einfach", sagt Gerhard Mayrhofer. Verträge, Unterschriften und Versicherung werden digital abgewickelt, nichts muss ausgedruckt werden.

Die Mitarbeiter suchen sich ihr Dienstrad (das privat genutzt werden kann) bei einem von 200 Händlern aus. Online wird die monatliche Leasingrate errechnet, die vom Bruttolohn abgezogen wird. Nach 36 oder 48 Monaten ist das Rad abbezahlt. Mit Steuer-Rückenwind wird es um rund ein Drittel billiger, weil das Rad nicht als Sachbezug behandelt wird. Wird der Arbeitnehmer gewechselt, kann das Rad mit Vertrag mitgenommen oder beim Händler zurückgegeben werden. "Kein Arbeitgeber bleibt auf Kosten oder Rädern sitzen", sagt Mayrhofer. LeaseMyBike lebt von Provisionen. Ein Kunde ist FACC, wo bereits 150 Räder geleast werden. "Es ist gut für Gesundheit, Umwelt und Mitarbeiterbindung", sagt Jürgen Fischer, Chef des Angestellten-Betriebsrats.