Innviertler ABB-Tochter übernimmt Softwarefirma

Meshmind mit Sitz in Bosniens Hauptstadt Sarajevo beschäftigt 50 Mitarbeiter und ist auf die Bereiche Softwareentwicklung sowie auf künstlicher Intelligenz basierende Anwendungen wie maschinelles Lernen und Bildverarbeitung spezialisiert. ABB will mit diesem Wissen die eigenen Forschungs- und Entwicklungskompetenzen stärken. Zum Kaufpreis gab es heute, Donnerstag, in einer Aussendung keine Angaben.

"KI-basierte Robotik und Automatisierung haben das Potenzial zur Transformation der Industrie, indem sie Unternehmen vor dem Hintergrund bedeutender globaler Trends und Herausforderungen im Fachkräftebereich mit größerer Flexibilität und Intelligenz ausstatten", sagt Sami Atiya, Leiter des ABB-Geschäftsbereichs Robotik und Fertigungsautomation.

Die Meshmind-Niederlassung in Sarajevo soll als neues globales Kompetenzzentrum für die KI- und Softwareentwicklung bei B&R dienen. Die Transaktion soll voraussichtlich im ersten Quartal 2024 abgeschlossen werden.

Bei ABB arbeiten weltweit rund 105.000 Beschäftigte, bei B&R waren es laut dem Top-250-Ranking der OÖN im vergangenen Jahr 2150 Mitarbeiter.

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner