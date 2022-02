Innovationstag: Was bringt die neue TU in Linz?

Wie die Gründung und das Konzept der neuen Technischen Universität aussehen und welche Synergien und Kooperationsmöglichkeiten es für die oberösterreichische Wirtschaft gibt, erfahren Sie beim Innovationstag 2022 der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer OÖ. Als Referenten konnten Wissenschaftsminister Martin Polaschek und Gerhard Eschelbeck, ehemaliger IT-Sicherheitschef bei Google, gewonnen werden.

Der Innovationstag findet am 15. Februar 2022 ab 16 Uhr online statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung per Mail an industrie@wkooe.at bzw online: tinyurl.com