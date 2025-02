Innovationstag: Neue Materialien als Zukunftslösung

Innovation in der Werkstofftechnik und Materialentwicklung ist ein entscheidender Treiber für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Neue Materialien, die zukunftsweisende Wege öffnen und Produkte effizienter, nachhaltiger und leistungsfähiger gestalten, stehen im Zentrum des "Innovationstags" der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Dieser findet am Donnerstag, 27. Februar, ab 16 Uhr im Palais Kaufmännischer Verein in Linz statt. Zwei Experten präsentieren aktuelle Entwicklungen und geben Einblicke, etwa in die Welt der Metallurgie und des Materialdesigns im virtuellen Raum: Claudia Draxl, Professorin für Theoretische Physik an der Humboldt-Universität Berlin, und Cem Tasan vom Massachusetts Institute of Technology. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unter wk-events.at/wko/innovationstag2025.

