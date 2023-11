Innovation und Transformation als Eckpfeiler im Standortbudget

"Die Zeiten sind stürmisch, die Herausforderungen werden uns auch im kommenden Jahr begleiten. Daher ist es wichtig, die Segel richtig zu setzen." Mit diesen Worten kommentierte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner heute, Donnerstag, bei einem Pressegespräch in Linz das Budget für sein Standort-Ressort. 437,5 Millionen Euro werden für 2024 zur Verfügung stehen: In Achleitners Ressort gebündelt sind Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Energie, Wissenschaft und Forschung, Raumordnung, Tourismus und Sport. Insgesamt wird in Oberösterreich für 2024, wie berichtet, mit Einnahmen in der Höhe von 8,42 Milliarden Euro und Ausgaben von 8,62 Milliarden Euro gerechnet. Anfang Dezember wird im Dezember über das Landesbudget diskutiert.

121 Millionen Euro kommen aus dem Zukunftsfonds, der für 2024 mit 200 Millionen Euro dotiert ist. Das Standortbudget steigt damit um zwölf Millionen Euro bzw. 2,8 Prozent. Zum Vergleich: Das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo prognostiziert für 2023 eine Inflation von 7,7 Prozent. Achleitner sprach dennoch von einem "Rekordbudget": Die vergangenen drei Jahre seien von Krisen (Corona, Teuerung) geprägt gewesen. 2024 werde im Vergleich ein normales Jahr werden: "Eigentlich müssten wir das Budget zurückfahren, aber das machen wir bewusst nicht." Die Zahlen sollen "Zuversicht" symbolisieren. Im Vergleich mit 2019 steige das Budget damit um 46,2 Prozent.

Wettbewerbsfähigkeit erhalten

Achleitner kündigte an, jenen zu helfen, die Hilfe brauchen, und dort Schwerpunkte zu setzen, wo Arbeitsplätze entstehen und Wertschöpfung generiert werden könne. 120,5 Millionen Euro sind für die Wirtschaft veranschlagt, etwa für den Arbeitsmarkt, Wirtschaftsförderungen (hier gibt es etwa einen drei Millionen Euro schweren Förderschwerpunkt für Gastronomen, Bäcker und Metzger), den Breitbandausbau (41 Millionen Euro) sowie den Tourismus (17 Millionen Euro). 103 Millionen Euro entfallen auf Forschung und Entwicklung: "Dieser Bereich ist entscheidend für die Zukunftsfähigkeit des Standorts", sagt Achleitner. Die Eckpfeiler seien Innovation und Transformation. Die Lohnabschlüsse und Energiekosten in Österreich seien verhältnismäßig hoch, die Kosten in den Produkten nicht ohne weiteres unterzubringen. Jeder zweite Euro werde im Export erzielt. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müsse die Wirtschaft mit Innovationen überzeugen: Schwerpunkte sind die Bereiche nachhaltige Industrie/Produktion, Kreislaufwirtschaft, Künstliche Intelligenz und Transformation von Energie und Mobilität.

Sieben Millionen Euro sind für die Raumordnung (Leerstandsentwicklung etc.) vorgesehen, 35,7 Millionen Euro für Energie - das ist ein ähnlich hoher Betrag wie für 2023. Man wolle bei der Energiewende weiter Tempo machen, sagte Achleitner: Ein Schwerpunkt ist der Ausbau Erneuerbarer Energien. Die Fördersätze, etwa für den Heizungstausch, sollen trotz Förderoffensive des Bundes beibehalten werden: Wie berichtet, ist in Österreich ab 2024 der Einbau von Gasheizungen im Neubau verboten. Eine Verpflichtung zum Austausch der Heizung in Bestandsbauten wird es nicht geben. Hier will die Bundesregierung mit Förderungen arbeiten: Wer seine alte Heizung tauscht, bekommt im Durchschnitt 75 Prozent ersetzt. Das Erneuerbaren-Wärme-Gesetz ist allerdings noch nicht beschlossen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl