"Deutschland hat ganz klar ein Innovationsproblem – und Österreich natürlich auch", sagt Nick Sohnemann. Der Hamburger ist Gründer der Innovationsagentur "Future Candy": Deren Ziel ist es, die Innovationskultur in Europa positiv zu beeinflussen. Am 13. Oktober ist Sohnemann in Linz beim Marketingforum zu Gast und wird einen Einblick geben, welche Bedeutung die technologischen Umbrüche, die uns bevorstehen, für das Marketing haben werden (mehr dazu im Infokasten).