Innotech: Kleines Kirchham, große Sicherungssysteme

Was haben das Paneum von Backaldrin, der 325 Meter hohe Atto-Turm des Max-Planck-Instituts in Brasilien und das Axel-Springer-Gebäude in Berlin gemeinsam? Sie alle verwenden Sicherungssysteme der oberösterreichischen Firma Innotech Arbeitsschutz GmbH. Das Familienunternehmen mit Sitz in der kleinen Gemeinde Kirchham mit knapp 2200 Einwohnern wurde 2001 gegründet, ist auf professionelle Absturzsicherungen und Arbeitssicherheit spezialisiert.