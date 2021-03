Die Handelslandschaft in Österreich sei ein „stiller Zeuge der veränderten Konsumgesellschaft“, sagte Handelsverbands-Geschäftsführer Rainer Will heute, Dienstag, bei einem Online-Pressegespräch. Zum achten Mal wertete das Beratungsunternehmen Standort + Markt die Lage des Handels in 36 österreichischen Städten aus.