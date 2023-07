Inflation, Zinsen, Erdbeben: Die Baustellen der Türkei

Gespräche im Kaffeehaus, Mittagessen im Lokal, Einkaufen in den Shoppingcentern: So sieht der Alltag in der Türkei aus. "Die Leute konsumieren ganz normal, auch wenn die wirtschaftliche Lage anderes vermuten lässt", sagt Gerhard Lackner. Der Salzburger hat im August des Vorjahres Georg Karabaczek als Österreichs Wirtschaftsdelegierter in Istanbul abgelöst – und ein ereignisreiches erstes Jahr erlebt.