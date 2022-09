Als "unakzeptabel hoch" bezeichnete der frühere Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny die derzeitige Inflationsrate in der Eurozone. Dabei seien die stark gestiegenen Energiepreise in der derzeitigen Inflationsrate "noch gar nicht angekommen". Beim Business-Talk, veranstaltet von den OÖNachrichten in Kooperation mit der Hypo OÖ, in den Promenaden Galerien am Donnerstagabend war von Entspannung der derzeitigen Situation nichts zu spüren. Im Gegenteil: "Wir leben derzeit in einer Kriegsökonomie",