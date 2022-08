Inflation und Zinsangst: Krypto-Markt auf Talfahrt

Es ist ein Mix aus mehreren Faktoren, der den Markt für Kryptowährungen derzeit in Bedrängnis bringt: Auszahlungsstopps und Insolvenzen bei Kryptoplattformen, Hackerangriffe, Inflations- und Zinssorgen sowie steigende Stromkosten. Gestern, Freitag, sank der Kurs der ältesten Digitalwährung Bitcoin auf rund 21.000 Euro und setzte damit den Abwärtstrend der vergangenen Wochen fort. Seit November haben Bitcoin und die zweitwichtigste Kryptowährung Ether rund zwei Drittel ihres Werts verloren.

"Es gibt aktuell gute Gründe für Investoren, kurzfristig nicht in Krypto zu investieren", sagte Philipp Sandner, Leiter des Blockchain-Centers der Frankfurt School of Finance, dem "Handelsblatt". Er warnte, dass in diesem Monat ein weiterer Kurssturz von Bitcoin drohe. In der Kritik steht die Branche vor allem wegen des hohen Energieverbrauchs, der bei der Herstellung von Digitalwährungen entsteht, dem so genannten "Mining". Großkonzerne in der US-Miningbranche sind im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht. Die Strompreise und die Inflation zwingen Unternehmen, erschürfte Bitcoins auf den Markt zu werfen, um laufende Kosten und Zinszahlungen zu decken. Manche Betreiber in Texas stellten wegen Stromknappheit infolge einer Hitzewelle teilweise ihre Miningfarmen ab.

Warten auf Biden-Entscheidung

Nervös macht viele Anleger auch die Tatsache, dass ihr digitales Geld im Fall eines Diebstahls, etwa durch Hackerangriffe, weg ist, weil es keine Absicherung gibt. Allein heuer sei durch derartige Attacken bisher ein Schaden von 2,1 Milliarden US-Dollar in der Kryptobranche entstanden, geht aus Zahlen des Analysten Chainalysis hervor.

Mit Spannung erwartet wird in der Branche zudem, wie die US-Regierung mit Kryptowährungen umgeht. Präsident Joe Biden gilt nicht als Befürworter. In den kommenden Wochen will die Regierung bekanntgeben, wie sie digitale Währungen regulieren will.