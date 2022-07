Inflation treibt Billig-Läden Kunden zu

Ihr Marktanteil stieg seit 2018/19 um zwei Prozentpunkte auf aktuell 27,5 Prozent. Das geht aus einer gestern vom Handelsverband präsentierten Studie von "Standort + Markt" hervor. Damit verbuchen die "Schuhschachtel-Geschäfte" mit viel Parkplatz und wenig Miete das einzige Plus. Innenstädte büßten laut Studie ein, Einkaufszentren stagnieren.

Der Zuwachs in den Fachmarkt-Geschäften spiegelt das Sparverhalten der Konsumenten. Kleidung und Schuhe rutschten beim Umsatz ab. Aktionsmärkte ("Ein-Euro-Shops") und Lebensmitteldiskonter zogen weiter an. Waren früher die Möbel- und Baumärkte die Magnete, hätten nun die Lebensmitteldiskonter diese Rolle übernommen, sagt Roman Schwarzenecker von "Standort + Markt". Auch beim Leerstand sind die Fachmarkt-Geschäfte die stillen Gewinner. Derzeit sind dort 3,8 Prozent der Geschäfte verwaist. In den Einkaufszentren sind es laut "Standort + Markt"-Chef Hannes Lindner 4,1 Prozent; in den Innenstädten 6,1 Prozent.

Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes, sagt gar, dass locker gestreute Fachmarkt-Geschäfte nahe an Stadträndern "die neuen Nahversorger" werden. In Corona-Zeiten hätte man sich überdies angewöhnt, mit Auto und viel Abstand einzukaufen. (haas)