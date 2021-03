Inflation stieg im Februar auf 1,2 Prozent

"Spürbar über der allgemeinen Teuerung stiegen die Preise für körpernahe Dienstleistungen: In Friseursalons, Kosmetikstudios und ähnlichen Einrichtungen musste im ersten Monat nach dem harten Lockdown durchschnittlich um 3,3 Prozent mehr bezahlt werden", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. So mussten etwa Herren und Kinder im Vergleich zum Februar 2020 um sechs Prozent mehr für einen Haarschnitt zahlen.

Im Euroraum blieb die Inflationsrate unverändert bei 0,9 Prozent.