Inflation noch ohne Corona-Effekt

Fallende Ölpreise haben die Inflation auch in Österreich deutlich gedämpft. Die Teuerungsrate ist im März auf 1,6 Prozent gesunken, nachdem sie im Februar noch 2,2 Prozent ausgemacht hatte, gab die Statistik Austria am Freitag bekannt. Stark spürbar war das an den Zapfsäulen: Dieseltreibstoff verbilligte sich um fast zehn Prozent, Superbenzin um rund sechs Prozent. Preistreiber waren einmal mehr Mieten. Für Wohnungsmieten musste im Schnitt 2,9 Prozent mehr bezahlt werden als vor einem Jahr. Leistungen in Restaurants und Hotels verteuerten sich im März durchschnittlich um 3,2 Prozent und waren damit neben dem Bereich Wohnung, Wasser und Energie (plus 2,4 Prozent) ein Preistreiber.

Die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus wirkten sich nur sehr begrenzt auf die Berechnung der März-Inflationsrate aus, so die Statistik Austria. Die Preiserhebungen für den Verbraucherpreisindex seien hauptsächlich in der ersten Monatshälfte, also vor den Coronavirus-bedingten Geschäftsschließungen, durchgeführt worden.

Verbraucherpreis

März-Index Basis 2015=100

März 2020 108,1

Februar 2020 107,8

Jänner 2020 107,6

Steigerungsrate: 1,6 Prozent

VPI 10 (2010=100) 119,7

VPI 05 (2005=100) 131,0

VPI 00 (2000=100) 144,9

VPI 96 (1996=100) 152,4

VPI 86 (1986=100) 199,3

VPI 76 (1976=100) 309,8

VPI 66 (1966=100) 543,7

VPI I (1958=100) 692,8