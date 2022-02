Inflation im Jänner so hoch wie zuletzt 1984

Die Teuerung zieht in Österreich weiter kräftig an. Im Jänner dürfte die Inflationsrate 5,1 Prozent betragen haben, das wäre der höchste Wert seit November 1984: Das geht aus Berechnungen der Statistik Austria für eine Schnellschätzung hervor.

Im Dezember lag die Inflation noch bei 4,3 Prozent. "Der Anstieg der Treibstoffpreise im Jahresabstand fiel im Jänner 2022 zwar etwas weniger kräftig als noch im Vormonat Dezember aus, trieb die Teuerung aber weiter an. Hinzu kamen starke Preisschübe bei den Strom- und insbesondere den Gaspreisen", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas gestern, Mittwoch.

Die Details zur Preisentwicklung im Jänner will die Statistik Austria am 23. Februar veröffentlichen.

Die Inflation entwickelt sich im gesamten Euroraum zum Problem: Dienstleistungen und Waren kosteten im Jänner durchschnittlich um 5,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt Eurostat auf Basis vorläufiger Daten errechnet hat. Experten hatten mit einer Beruhigung auf 4,4 Prozent – nach 5,0 Prozent im Dezember – gerechnet.

Damit entfernt sich die Inflation noch weiter vom Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB), die eine Rate von 2,0 Prozent als optimalen Wert für die Wirtschaft anpeilt. Für die EZB, die heute wieder den geldpolitischen Kurs absteckt, dürfte dies eine negative Überraschung sein. Nach dem vom EZB-Stab entworfenen Szenario wird sich die Inflation 2022 stabilisieren und es schrittweise zu einem Rückgang der Teuerungsrate kommen.

Italien: Teure Lebensmittel

Haupttreiber sind auch in anderen Ländern die stark gestiegenen Preise für Energie, aber auch teurere Lebensmittel: In Italien kletterte die Inflation im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 5,3 Prozent und lag damit so hoch wie nie zuvor seit Einführung des Euro. Nach 4,3 Prozent im Dezember waren Volkswirte von einem Rückgang auf vier Prozent ausgegangen.