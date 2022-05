Inflation: Erster Zinsschritt der Fed am Mittwoch?

Fed-Chef Jerome Powell signalisierte zuletzt, dass bei der Sitzung am Mittwoch eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt "auf dem Tisch" liege. Dies wäre eine ungewöhnlich große Straffung, wie es sie zuletzt im Mai 2000 gegeben hat. Für die kommenden Monate erwarten die Investoren eine Serie weiterer kräftiger Erhöhungen, mit denen die Fed die Inflation ausbremsen möchte.

Außerdem dürfte die Fed den Abbau ihrer in der Corona-Pandemie durch Anleihenkäufe massiv aufgeblähten Bilanz angehen: "Die hohe Inflation mit zuletzt mehr als acht Prozent lässt ihr keine Wahl", sagt Kapitalmarktexperte Jürgen Callies vom Vermögensverwalter Meag. Normalerweise verändern die Währungshüter die Leitzinsen in Schritten von einem Viertelprozentpunkt.

Der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank, Robert Holzmann, hat sich heuer für bis zu drei Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank ausgesprochen. "Ich gehöre der Gruppe an, die jetzt für rasches Handeln ist", sagte Holzmann in der ZIB 2 am Freitag. Allerdings müsse dabei auch darauf geachtet werden, dass die Wirtschaft nicht abgewürgt werde.