Infineon Österreich wächst stärker als die Konzernmutter

„Unser Ergebnis zeigt klar, wie gefragt unsere hochqualitativen Produkte sind“, sagte Infineon-Österreich-Vorstandschefin Sabine Herlitschka heute, Dienstag, bei der Präsentation der Jahresbilanz. Die Erlöse der heimischen Tochter des deutschen Halbleiterkonzerns stiegen im abgelaufenen Geschäftsjahr (per 30. September) um 34 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Steuern kletterte um 84 Prozent auf 663 Millionen Euro.

Damit wuchs Infineon Österreich stärker als die Konzernmutter. Deren Umsatz erhöhte sich um 30 Prozent auf 14,2 Milliarden Euro. Zum Vergleich: 2019, vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, waren es acht Milliarden Euro gewesen.

Treiber des Geschäfts seien der Automotive- und der Industriebereich, sagte Herlitschka. Es gehe um Elektrifizierung, assistiertes Fahren, erneuerbare Energien, Rechenzentren und das Internet der Dinge. Diese fünf Felder würden in den kommenden fünf Jahren für 60 Prozent des Wachstums im Konzern stehen, so Herlitschka.

Bei den Chips selbst seien neue Materialien gefragt, zum Beispiel Siliziumkarbid und Galliumnitrid. Diese Halbleitermaterialien würden Strom noch effizienter schalten und kleinere Bauformen ermöglichen, etwa für Ladekabeln, sagte Thomas Reisinger, der bei Infineon Österreich das operative Geschäft verantwortet. Für die Fertigung von Chips mit diesen Materialien investierte der Konzern in Österreich heuer 160 Millionen Euro am Stammsitz in Villach.

Die Zahl der Beschäftigten stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr von 4820 auf 5461. Davon arbeiten rund 200 in einem Forschungszentrum in Linz. Bei den Gesamtinvestitionen gab es ein Plus um 27 Prozent auf 588 Millionen Euro. Elf Prozent des Umsatzes flossen in Forschung und Entwicklung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft