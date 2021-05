Infineon: Linzer Standort eröffnet

30 Millionen Euro wurden investiert. In dem Gebäude in unmittelbarer Nähe zur Johannes Kepler Universität und dem Science Park gibt es Raum für 400 Arbeitsplätze, derzeit sind 180 Mitarbeiter beschäftigt.

Bisher war das Team in Linz auf drei Gebäude verteilt. Bereits im Mai 2020 waren die Mitarbeiter in das neue Gebäude übersiedelt. Infineon-Österreich-Chefin Sabine Herlitschka bezeichnete den Standort als eines "der forschungsstärksten Industrieunternehmen Österreichs". In Linz wird an Schlüsseltechnologien für automatisiertes Fahren und Mobilfunkanwendungen gearbeitet.