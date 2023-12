Industrieorientierte Bundesländer schwächeln heuer am meisten

Nach einem Anstieg der Wirtschaftsleistung in allen Bundesländern von mehr als drei Prozent 2022 brachte 2023 einen Wachstumsrückgang in allen Bundesländern. Besonders betroffen sind die Bundesländer mit hohem Industrieanteil, wie aus der Bundesländeranalyse der UniCredit Bank Austria hervorgeht: "Die Bundesländer mit einem relativ hohen Dienstleistungsanteil waren gegenüber den industrieorientierten Regionen im Vorteil", sagte Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer. Dennoch habe heuer kein Bundesland ein Wachstum von mehr als einem Prozent verzeichnet. In Oberösterreich gab es einen Rückgang von 0,7 Prozent. Für 2024 wird lediglich ein minimales Wachstum von 0,1 Prozent prognostiziert (Details siehe Grafik). Das stärkste Wachstum verzeichnete demnach das Burgenland, gefolgt von Salzburg und Wien. Vorarlberg und die Steiermark mussten den höchsten Rückgang des Regionalprodukts hinnehmen.

Die Sachgüterindustrie und der Bausektor waren am stärksten von den gestiegenen Preisen und einer schwachen globalen Nachfrage betroffen. Positive Impulse kamen in den meisten Bundesländern vom Tourismus, vom Immobilienwesen und dem öffentlichen Bereich.

"Österreichweit rechnen wir für 2023 mit einem BIP-Rückgang von 0,5 Prozent, gefolgt von einer moderaten Erholung über den Konsum mit einem Wachstum von 0,3 Prozent 2024", sagt Bruckbauer.

Bank-Austria-Ökonom Robert Schwarz wies darauf hin, dass sich der Arbeitsmarkt als resilient erwiesen habe: Kein Bundesland habe einen starken Anstieg der Arbeitslosenquote verzeichnet.

Tirol und Niederösterreich würden im Jahresschnitt aller Voraussicht nach sogar eine niedrigere Quote aufweisen als 2022. Für Oberösterreich werden für 2023 4,1 Prozent (2022: 4,0 Prozent) prognostiziert.

