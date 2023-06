Industriellenvereinigung verteilt schlechte Note für Schulbücher

Ein glattes "Nicht genügend", so beurteilt die oberösterreichische Industriellenvereinigung (IV) zwei Schulbücher, die für den Unterricht in Geografie- und Wirtschaftskunde verwendet werden. Bei einem inhaltlichen Praxistest wurden ein auslaufendes Modell und die Nachfolgeversion, die derzeit in der achten beziehungsweise in der elften und zwölften Schulstufe zum Einsatz kommen, analysiert.