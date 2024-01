Industriellen-Präsident Pierer: "Der Traum wird zum Albtraum"

Es brauche Maßnahmen gegen den Abstieg, sagte IV-Präsident Stefan Pierer beim traditionellen Jahresauftakt-Pressegespräch. Allen voran forderte er von der Politik, dass Mehrleistung und Vollzeitarbeit steuerlich belohnt werden sollen und nicht Minderleistung, Nichts- oder Wenig-Arbeiten. Ansonsten werde der "Traum vom leistungslosen Wohlstand zum Albtraum."

Die Kostenschere zu anderen Ländern in Europa gehe wegen Inflation ("Gift" für den Export), Energiekosten, hohen Steuern, Lohnsteigerungen und Bürokratieenorm auf, die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs sinke massiv, sagte IV-Geschäftsführer Joachim Haindl-Grutsch. Der Standort stehe auf dem "Pannenstreifen mit eingeschalteter Warnblinkanlage".

Leitbetriebe verlagerten Wertschöpfung und Investitionen ins Ausland, Personal werde abgebaut, das alles passiere schleichend und nehme zu, sagte Pierer: "Irgendwann sind wir Hallstatt." Besonders unter Druck kommen ihm zufolge mittelständische Lohnfertiger und Zulieferer, die nicht international ausweichen können. Bei den kleinen und mittleren Unternehmen sei die Lage "fast schon depressiv". Die Zahl der Insolvenzen steige.

Österreich und vor allem Oberösterreich mit dem hohen Exportanteil hängen auch stark von internationalen Entwicklungen ab. "Für die Industrie sind vor allem die US- und die EU-Wahl sowie die österreichische Nationalratswahl von zentraler strategischer Bedeutung", sagte Pierer. Im Wahljahr in Österreich drohe ein Stillstand, den man sich nicht leisten könne. Noch schlimmer, es könnten wieder teure Wahlgeschenke verteilt werden. In der EU gehe es um eine Richtungsentscheidung, derzeit "reguliert sich Europa in den Stillstand".

Chinas Exporte rollen an

In den USA machen Pierer die "verfeindeten" Blöcke zwischen Demokraten und Republikaner Sorgen. Dort hofft er wirtschaftlich auf ein "Soft Landing", also keine Rezession. China habe noch mit Problemen wie der Immobilienkrise und der hohen Jugendarbeitslosigkeit zu kämpfen. Und: "China hat große Überkapazitäten in der Produktion aufgebaut bei mindestens so hohen technologischen Standards wie in Europa. Das heißt, die Chinesen werden bei den Exporten in den nächsten Jahren angreifen." Europa solle nicht vorrangig über Strafzölle etwa bei E-Autos aus China nachdenken, sondern wie die USA mit ihrem "Inflation Reduction Act" Investitionen in Werke in Europa zur Voraussetzung machen.

Pierer geht davon aus, dass es auch heuer kein Wirtschaftswachstum in Österreich geben werde. "2024 wird ein Jahr der Weichenstellungen", sagt der Präsident. Zur "Reparatur-Anleitung", an der sich etwa Kanzler Karl Nehammer bei seiner für den 26. Jänner ("Österreich 2030") geplanten Rede in Wels orientieren sollte, gehören laut IV: steuerliche Anreize für Mehrarbeit; Stufenplan zur Senkung der Steuer- und Abgabenquote von 43 auf unter 40 Prozent; massive Senkung der Lohnnebenkosten; staatliche Schuldenbremse; Entbürokratisierung und Digitalisierung im öffentlichen Sektor; Zuzug qualifizierter Fachkräfte (derzeit oft "ungesteuerte Zuwanderung Niedrigqualifizierter"); duale Ausbildung ausbauen; Forschungsbudgets weiter ausbauen; Energieversorgung sichern und Infrastruktur ausbauen; technologieoffene grüne Transformation.

Gibt es aus Sicht der IV auch positive Aspekte? Die erwarteten Zinssenkungen der Notenbanken würden "allen helfen", diese könnten im zweiten Halbjahr die Wirtschaft stützen, so Pierer. "Auch hoffe ich, dass es doch ein Umdenken auf politischer Ebene in Europa gibt, weil die Situation dermaßen schwierig geworden ist."

