Industrie: "So werden wir die Erde nicht retten"

Während der Weltklimagipfel in Ägypten läuft, legt die Industriellenvereinigung (IV) Oberösterreich eine 130-seitige Studie zur "Green Transition der oö. Industrie" vor. Sie wurde am Montag präsentiert und an Mitgliedsbetriebe und Spitzenpolitiker verschickt.

Der Ukraine-Krieg und die Energiekrise haben laut IV-Geschäftsführer Joachim Haindl-Grutsch eine Zeitenwende eingeläutet, womit Prozesse endlich beschleunigt und "manch veraltete Paradigmen über Bord" geworfen werden könnten. Es brauche raschere Genehmigungsverfahren, Technologieoffenheit und internationale Kooperationen. Europa sei dabei, den gleichen Fehler wie im IT-Bereich zu machen, der mächtige US-Konzerne hervorgebracht hat. "Auch bei der erneuerbaren Energie könnte es so sein, dass Dinge in Europa entwickelt werden, das Geschäft damit aber die anderen machen", sagt Haindl-Grutsch.

IV-Vizepräsidentin Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß sieht Energiekrise und Klimaschutz als Chance – es gehe vor allem um Elektrifizierung und Digitalisierung. Aber es sei zu befürchten, dass die Rahmenbedingungen in Europa das Produzieren verhinderten und dadurch viel aus Ländern importiert werde, wo die Auflagen deutlich niedriger seien. "So werden wir die Erde nicht retten." Nach der Abhängigkeit von russischem Gas drohten die nächsten Abhängigkeiten – etwa von China bei Batterien für Elektromobilität. Halbleiter kämen überwiegend aus Asien, aber auch die USA legten hier massive Förderprogramme auf. Alle Wechselrichter-Erzeuger außerhalb Chinas hätten zuletzt wegen fehlender Bauteile Marktanteile verloren. Der Stromverbauch werde enorm zunehmen, also brauche es Investitionen in die Infrastruktur, so Engelbrechtsmüller-Strauß. Eine Rolle solle auch aus Erneuerbaren gewonnener Wasserstoff spielen.

In der IV-Studie wurden fünf Themenfelder und 30 betriebliche Ansatzpunkte definiert.