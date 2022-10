Industrie rechnet mit Rezession im Winter

Die Industriellenvereinigung (IV, Generalsekretär Christoph Neumayer) erwartet laut ihren aktuellen Erhebungen eine Rezession im produzierenden Sektor im Winterhalbjahr.

Der Konjunkturbarometer der IV ergibt, dass der hohe Auftragsbestand der Betriebe bisher stabilisierend gewirkt habe, dass sich nun aber die Bestände rasant verringern würden, weil es auch weniger Engpässe bei den Lieferketten gebe. Ein Großteil der Betriebe könne Produktionskürzungen nicht ausschließen – etwa jene der Düngemittelwirtschaft, der Tierfutterproduktion und der Papierindustrie. Jedes zweite österreichische Industrieunternehmen rechnet demnach mit einer teils erheblichen Verschlechterung der Geschäftsaussichten.

Laut dem Zukunftsmonitor, den die IV mit dem Forschungsinstitut Ifes erhoben hat, sagen knapp zwei Drittel der Befragten, Österreich bewege sich in die falsche Richtung. Die Politik habe in der Krise viel an Vertrauen eingebüßt, Justiz und Betriebe hätten hingegen dazugewonnen.