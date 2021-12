Industrie optimistisch für das kommende Jahr

2022 müsse aber auch gesellschaftlich "wieder an einem Strang gezogen werden".

Österreich brauche in der aktuellen Corona-Lage Einigkeit und Geschlossenheit. Fehler im politischen Management der Krise und in der Kommunikation seien gemacht worden, einige wären vermeidbar gewesen, hieß es weiter. "Jedenfalls braucht es nach Bewältigung der Pandemie den Anstoß für eine neue Wertediskussion über Eigenverantwortung sowie Rechte und Pflichten der Bürger in Österreich", wird IV-Präsident Axel Greiner zitiert.

Das kommende Jahr werde für den Industriestandort Oberösterreich nicht weniger herausfordernd. Große Flexibilität sei weiterhin notwendig.