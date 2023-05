Industrie ohne Emissionen? Bis 2050 möglich

2021 stammte rund ein Drittel der österreichischen Treibhausgase aus der heimischen Industrie. Schaffen wir es, bis 2050 diese Emissionen auf null zu senken? Dieser Frage ging die Innovations- und Kooperationsplattform "New Energy For Industry" (NEFI) nach und erstellte drei Szenarien.

Entscheidend dafür, welchen Pfad die Industrie einschlägt, seien nicht nur der Wille der Betriebe selbst, sondern auch die Rahmenbedingungen, sagte der Leiter des Center for Energy am Austrian Institute of Technology (AIT) und NEFI-Koordinator, Wolfgang Hribernik. Um den Treibhausgasausstoß zu reduzieren, müsse man die Energieinfrastruktur ausbauen und in Forschungsprojekte wie etwa den Bau von Pilotanlagen investieren. Dafür sei wohl auch das Eingreifen der öffentlichen Hand nötig, "von selber wird das nicht gehen".

Setzt die österreichische Industrie die technische Transformation im bisherigen Ausmaß und Tempo fort, reduziert sich der jährliche Treibhausgasausstoß laut Studie bis 2050 nur auf etwa 23 Millionen Tonnen, 2021 waren es rund 28 Millionen Tonnen.

Eine andere Industrie zeichnet das Szenario, bei dem 2050 überhaupt keine Treibhausgase mehr emittiert werden. Hier steht der Einsatz von sogenannten "Breakthrough"-Technologien im Fokus, die wissenschaftlich als die vielversprechendsten Lösungen gelten. Hauptenergieträger sind dann laut NEFI-Studie feste Biomasse, Strom, Wasserstoff sowie biogenes und synthetisches Methan. Das Szenario ist – wie die anderen auch – umsetzbar, "es sind realistische und entwickelbare Technologien, aber das heißt nicht, dass wir überall auf einem verfügbaren Produktlevel sind", so Hribernik.

Ein ähnliches Ergebnis liefert das dritte Szenario. Dafür trafen Vertreter verschiedener Sektoren der Industrie eine Einschätzung, welche technischen Transformationen bis 2030 möglich wären. Auf Basis dessen ergibt die Hochrechnung bis 2050 ein Szenario, bei dem die Emissionen deutlich schrumpfen: auf einen Treibhausgasausstoß von rund einer halben Million Tonnen pro Jahr.

