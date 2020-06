Industrie erhält jungen Präsidenten

In der Stichwahl gegen den Vorarlberger Martin Ohneberg hat sich der steirische Unternehmer Georg Knill letztlich klar durchgesetzt: Er siegte mit 94 Stimmen zu 40 Stimmen und ist neuer Präsident der mächtigen Industriellenvereinigung (IV).

Schon im ersten Wahlgang hatte sich der mit 47 Jahren jüngste der Kandidaten einen Abstand verschafft: Er vereinigte mehr als 60 Mitglieder des Bundesvorstandes hinter sich. Wolfgang Eder, ehemaliger langjähriger voestalpine-Vorstandschef, kam nicht in die Stichwahl. Er unterlag mit 36 zu 37 Kreuzerln dem Vorarlberger IV-Präsidenten Ohneberg. Dieses Votum ist ein Dämpfer für die starke oberösterreichische Industrie.

In der vorangegangenen kurzen Präsentation der drei Kandidaten habe Knill eine überzeugende Rede gehalten, heißt es von Teilnehmern. Der Spross einer traditionellen Unternehmerfamilie verwies unter anderem auf das Standortbekenntnis seiner beiden Vizepräsidentschaftskandidaten: Sowohl der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim – der Österreich-Chef Philipp von Lattorff wird IV-Vize – als auch Infineon Austria – geleitet von Sabine Herlitschka – investieren gerade in Summe mehr als zwei Milliarden Euro in Österreich.

Knill hat damit zwei Manager und Vertreter der Großindustrie in das Führungsgremium geholt. Der offene Platz "für einen oberösterreichischen Überraschungskandidaten" im Präsidium soll an F. Peter Mitterbauer, den Vorstandschef der Miba AG in Laakirchen, gehen. Dieses Gerücht machte gestern die Runde und wäre ein kluger Schachzug: Es würde die Oberösterreicher wieder ins Boot holen – und wäre zudem ein Signal für eine künftige Präsidentschaft.

Gewählt wurde Mitterbauer gestern aber nicht. Dies werde bei der nächsten Bundesvorstandssitzung nachgeholt, heißt es.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer, der Wirtschaftsbund, der freiheitliche Parlamentsklub und abends auch die IV aus Oberösterreich: Sie alle gratulierten Knill zum Sieg.

Der Chef einer steirischen Hightech-Firma folgt dem Wiener Georg Kapsch, der nach acht Jahren in der Funktion nicht mehr kandidieren durfte. Ihm halten seine Industriellenkollegen vor, nicht rechtzeitig für einen reibungslosen Übergang gesorgt zu haben. Das hat zu einem wochenlangen Wahlkampf geführt.

