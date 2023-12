Fast Fashion: Wie die Zara-Mutter Inditex so erfolgreich wurde

Grund für die Steigerung ist die starke Nachfrage, wie es vom Konzern heißt. Auch der Start in das Weihnachtsgeschäft sei positiv verlaufen, die aktuellen Herbst-Winter-Kollektionen würden sehr gut angenommen, teilte der Konzern mit. Der Umsatz stieg in den ersten Wochen des vierten Quartals (1. November bis 11. Dezember) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um 14 Prozent.

In den ersten neun Monaten (per Ende Oktober) kletterten die Erlöse um gut elf Prozent auf 25,6 Milliarden Euro. Währungsbereinigt stand hier ein Plus von knapp 15 Prozent. Dabei hätten sich sowohl das stationäre als auch das Online-Geschäft "sehr zufriedenstellend" entwickelt, hieß es von Inditex. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um knapp ein Viertel auf 5,2 Milliarden Euro.

Unter seinem Dach vereint Inditex neben dem Zugpferd Zara noch weitere Marken wie Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho und Zara Home. Seit 2001 ist Inditex an der spanischen Wertpapierbörse BME notiert, erst vor wenigen Wochen erreichte die Aktie ihren historischen Höchststand mit 36,95 Euro pro Stück. Die Bekanntgabe der aktuellen Ergebnisse gab dem Kurs am Mittwoch erneut einen Schub.

Zwischen Erfolg und Kritik

Inditex hob Fast Fashion auf ein neues Level: Zara, nicht nur Verkaufs- sondern auch Produktionskette, stellt die Artikel in eigenen Werken in Spanien, Portugal oder der Türkei. Die übersichtliche Lieferkette, ermöglicht es, dass Kleidung zwei Wochen nach der Fertigstellung des Entwurfs bereits im Laden angeboten wird. Von den einzelnen Stücken werden weniger produziert als sonst in der Branche üblich, das soll Exklusivität vermitteln und Kunden zum Kauf motivieren.

Etwa 200 Designer sind für Zara tätig. Möglichst hochpreisig aussehende Mode soll zu günstigeren Preisen angeboten werden. Im Laufe der Jahre gab es dutzende Plagiatsvorwürfe gegen Zara: Künstler und kleine Labels werfen dem Moderiesen vor, Designs kopiert und damit ihr Urheberrecht verletzt zu haben. Erst im Herbst 2022 entfernte Zara deswegen einen Kapuzenpullover für Kinder aus dem Sortiment.

Auf klassische Werbung, etwa im Fernsehen oder auf großen Billboards, wird nicht viel Wert gelegt. Die Aufmerksamkeit der Kunden will Zara anders auf sich ziehen: Die Läden befinden sich meist in guter Lage in den beliebtesten Einkaufsstraßen von Großstädten - in unmittelbarer Nähe zu den Geschäften von Luxusmarken. Bei Werbekampagnen will Zara mit Unkonventionellem auffallen, bekannt ist die Marke unter anderem für die seltsamen Posen ihrer Models.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Aktuell steht Zara wegen einer solchen Kampagne in der Kritik: Die veröffentlichten Bilder würden an den Gaza-Krieg erinnern. Zu sehen war ein Model in einem weißen Raum, umgeben von in Plastik und Tüchern gehüllten Schaufensterpuppen und teilweise zerstörtem Baumaterial. Diese Aufnahmen, geworben wird für eine Jacke, sollen an eingewickelte Leichen in Gaza erinnern. Zara verteidigte sich: Die Kampagne sei bereits Monate vor dem Nahost-Krieg entstanden, die Bilder wurden schließlich trotzdem entfernt.

Jedes Jahr bringt Inditex 600.000 Tonnen Kleidung auf den Markt, etwa drei Viertel der Verkäufe entfallen auf den Modehändler Zara. 2022 war der Konzern in 213 Märkten mit 5815 Geschäften aktiv. Die Zahl der Läden ist seit 2018 um ein Fünftel gesunken, der Anteil der Online-Umsätze am Gesamtumsatz stieg gleichzeitig an.

Mit etwa 165.000 Mitarbeitern wurde im Vorjahr ein Umsatz von 32,569 Milliarden Euro erzielt, 60 Prozent davon in Europa. Der schwedische Mitbewerber H&M konnte bereits überholt werden. Eine starke Konkurrenz stellt Shein, das chinesische Ultra-Fast-Fashion-Unternehmen, dar. Die Textilindustrie ist für einen großen Teil der CO2-Emissionen verantwortlich: Bis 2030 will Inditex die eigenen Emissionen halbieren, darüber hinaus sollen nur noch umweltfreundliche Materialien eingesetzt werden.

Vom Laufburschen zum Multimilliardär

Hinter Inditex steht der Spanier Amancio Ortega, der gemeinsam mit seiner Frau im Jahr 1975 das erste Zara-Geschäft eröffnete. Zehn Jahre später wurden die Aktivitäten im Textilbereich unter dem Namen Inditex zusammengefasst. Der ursprüngliche Familienbetrieb entwickelte sich zum Modeimperium: Zwischen 1991 und 1999 wurden Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka und Stradivarius Teil der Gruppe.

Fast Fashion machte den Gründer Ortega, der seine Laufbahn als jugendlicher Laufbursche für ein spanisches Modegeschäft begonnen hatte, zu einem der reichsten Männer Europas und der Welt.

Das Vermögen von Amancio Ortega (hier im Jahr 2013) wird auf mehr als 88 Milliarden Euro geschätzt. Bild: EPA/CABALAR

In der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt liegt der heute 87-Jährige auf Platz 13. Ihm gehören etwa 60 Prozent von Inditex. Der Self-Made-Man meidet die Öffentlichkeit, seit 2022 führt seine Tochter Marta den Vorsitz im Verwaltungsrat von Inditex.

Mehr zum Thema lesen Sie hier:

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper