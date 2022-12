Indische Hochzeiten, höhere Zinsen: Was für und gegen Gold spricht

In Euro gerechnet war es ein Plus von sechs Prozent. Damit hat sich das Edelmetall deutlich besser gehalten als Aktien und Anleihen, bei denen es meist zweistellige Verluste gab. Gold profitierte von Inflation, Unsicherheiten und steigenden Rohstoffpreisen. Negativ wirkten die höheren Zinsen und die Tatsache, dass große Investoren Cash-Bestände erhöhten. Am Freitag kostete eine Unze Gold 1794 Dollar. Wie geht es 2023 weiter?