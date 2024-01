In zwei Tagen beginnt das OÖN-Börsespiel

Am Donnerstag, 25. Jänner, ist es so weit: Das 22. OÖN-Börsespiel in Zusammenarbeit mit Raiffeisen Oberösterreich startet mit dem Handel am 25. Jänner. Acht Wochen lang können Sie spielerisch Erfahrungen an den Finanzmärkten sammeln und wertvolle Preise gewinnen.

Der Hauptpreis ist ein Auto – ein Suzuki Swift Hybrid clear im Wert von 16.990 Euro, zur Verfügung gestellt von der Kepler-Fonds KAG und Auto Günther.

Auf der Börsespiel-Website oon-boersespiel.at finden Sie alle Informationen, und Sie können sich jederzeit anmelden.

Es gibt eine Erwachsenen-, Schüler- und eine Schulklassenwertung sowie Wochenpreise.

Der Hauptpreis bei den Schülern ist ein E-Bike Hrinkow e-force FS Shimano im Wert von 5249 Euro, bei den Schulklassen ist es ein LASK-Heimspiel in der Raiffeisen Arena inklusive Verpflegung im Wert von 2000 Euro.

Heinrich Schaller Raiffeisen-Generaldirektor Alle Folgen Im zweiten Teil des OÖN-Podcast "Geld und Leben" spricht Wirtschaftschef Dietmar Mascher mit Raiffeisen-Generaldirektor Heinrich Schaller über das fehlende Wissen der Österreicher beim Thema Veranlagung.

