Die Finanzinstitute werden in naher Zukunft ihre Firmenkunden nicht nur nach finanziellen Kriterien einstufen, sondern mit Nachhaltigkeitskriterien, die in diesen Monaten EU-weit erarbeitet werden. Wer mit Rücksicht auf Umwelt, Mitarbeiter und Gesellschaft wirtschafte, solle und werde günstigere Finanzierungskonditionen bekommen, sagte Wolfgang Aschenwald, stellvertretender Vorstandsdirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, beim gestrigen Online-Expertentalk in der Wirtschaftskammer