In sieben Tagen startet das OÖN-Börsespiel

Heute in einer Woche ist es so weit: Das 22. OÖN-Börsespiel in Zusammenarbeit mit Raiffeisen Oberösterreich startet mit dem Handel am Donnerstag, 25. Jänner. Acht Wochen lang können Sie wieder spielerisch Erfahrungen an den Finanzmärkten sammeln und wertvolle Preise gewinnen. Der Hauptpreis ist ein Auto – ein Suzuki Swift Hybrid clear im Wert von 16.990 Euro zur Verfügung gestellt von der Kepler-Fonds KAG und Auto Günther.

Auf der Börsespiel-Website oon-boersespiel.at finden Sie alle Informationen und können sich jederzeit anmelden. Es gibt eine Erwachsenen-, Schüler- und Schulklassenwertung sowie eine Regionen-Rallye.

Und es gibt einige Neuigkeiten beim diesjährigen Börsespiel. Erstmals ist der Schweizer Börsenindex SMI bei der Produktauswahl dabei. Es gibt noch mehr verschiedene Avatarbilder für Ihr persönliches Profil und die Möglichkeit, Challenges in persönlichen Gruppen zu erstellen. Außerdem gibt es diesmal auch eine Wochenwertung mit Sonderpreisen, und Sie können Ihren Benutzernamen per E-Mail anfordern.

