In Oberösterreich surft man langsam

Das geht aus einem Test des Vergleichsportals tarife.at hervor. Mit durchschnittlich 94,5 Mbit pro Sekunde surft man in Weißkirchen an der Traun am schnellsten. In Pfaffstätt (Bezirk Braunau) beträgt die Geschwindigkeit nur 4,71 Mbit pro Sekunde.

"Leider liegt Oberösterreich in Summe dennoch weit unter dem österreichweiten Schnitt", wird Maximilian Schirmer, Geschäftsführer von tarife.at, in einer Aussendung zitiert. Sowohl im 2G-, 3G- und LTE-Netz liege man in Oberösterreich im Bundesländervergleich immer an letzter Stelle.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.