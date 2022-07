In Oberösterreich arbeiten bereits 1500 Ukrainer

"Sie nützen Chancen", nennt es Iris Schmidt, die stellvertretende Landesgeschäftsführerin des Arbeitsmarktservice AMS. Gestern zogen sie gemeinsam mit Sozial- und Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) Bilanz. Demnach arbeiten bereits 35 Prozent der vertriebenen Personen aus der Ukraine im Alter zwischen 18 und 64 Jahren. Das sind rund 1500 Personen. "Damit liegt Oberösterreich deutlich über dem Bundesschnitt von 22 Prozent ", betont Hattmannsdorfer.

Viele Hochqualifizierte

Auch wenn der Einstieg oft mangels Deutschkenntnissen oder wegen ausständiger Anerkennung von Studienabschlüssen in Hilfsberufe erfolgt, sei der Weg nach oben offen. So können etwa Ärzte und Ärztinnen unter Fachaufsicht als Helfer arbeiten und in die Branche wachsen. Man bemühe sich, dass die Anerkennungen wie bei EU-Bürgern schneller vonstattengehe, so Hattmannsdorfer. Die Wirtschaftskammer hat bei "Willkommens-Frühstücken" in 14 Außenstellen bereits 1400 Personen informiert. Das Land Oberösterreich stellt Gratis-Deutschkurse via Wifi zur Verfügung.