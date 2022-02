Der Geschäftsführer von Fischer Sports, Franz Föttinger, hat gestern mit den Verantwortlichen in dem gerade neu aufgebauten Werk in Mukachevo im Westen der Ukraine telefoniert. "Wir in Ried sehen die Entwicklung mit Beunruhigung." Im Oktober 2020 war die Skifabrik abgebrannt Mukachevo liegt eine halbe Autostunde von der ungarisch-slowakischen Grenze entfernt. Aktuell wird die Produktion wieder hochgefahren. "Derzeit sind mit 20 Leuten mehr Österreicher als im Normalbetrieb in der Region. Dazu