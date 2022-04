In fünf Schritten in die Welt der ETFs

Auch wenn die Zinswende noch heuer kommen könnte, nennenswerte Zinsen auf risikolose Formen der Geldanlage wird es trotzdem nicht so bald geben. Auf der Suche nach Rendite geraten immer stärker ETFs auch für Kleinanleger in den Blickpunkt. In fünf Schritten soll hier erklärt werden, wie man ETFs kauft und was es zu beachten gilt.