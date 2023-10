Künstliche Intelligenz: "In Europa ist das Konkurrenzdenken zu stark verankert"

Maschinen, die wie Menschen denken, faszinieren Alexander Thamm. Der Deutsche beschäftigt sich seit 15 Jahren mit künstlicher Intelligenz, gilt als Pionier in der Branche und leitet in München ein Beratungsunternehmen mit 300 Beschäftigten. Beim Forum IC in Linz sprach er am Donnerstagabend mit den OÖN über die Qualität von Daten, Europas Tiefschlaf und darüber, worin JKU-Forscher Sepp Hochreiter richtigliegt.