In einer Woche startet das OÖN-Börsespiel in die 20. Runde

Beim Börsenspiel in Zusammenarbeit mit Raiffeisen Oberösterreich können die Spieler unter realitätsnahen Bedingungen ohne Risiko die Welt der Börse kennenlernen.

Zur Verfügung stehen ihnen dabei 50.000 Euro fiktives Spielkapital, das mit Beginn des Börsespiels eingesetzt werden kann. Gespielt wird in mehreren Kategorien. Gewinner sind jene, die am Ende die beste Wertentwicklung ihres Depots erreicht haben. Dabei gibt es attraktive Preise zu gewinnen. So fährt bei den Erwachsenen etwa ein Citroën C3 vor, der von der Kepler Fonds KAG und der Autowelt Linz gesponsert wird. Der Sieger der Schülerwertung kann sich über ein Apple iPhone 13 Pro freuen, das von den OÖNachrichten zur Verfügung gestellt wird. Auf die Top-Schulklasse wartet "Race & Fun" im Rotax Maxdome in Linz. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, kann sich schon auf www.oon-boerse-spiel.at anmelden.