In Brüssel wird um 400 Milliarden Euro an Agrarförderungen gefeilscht

Für Österreichs Agrarsektor geht es um 2,2 Milliarden Euro im Jahr, etwas mehr als in der 2020 ausgelaufenen Finanzperiode.

Eine Einigung über die Details der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Union ist schon immer schwierig gewesen. Diesmal muss sie auf die Klimaschutzziele und auf die EU-Rahmenpläne des "Green Deal", des Schutzes der Arten und der Biodiversität sowie auf die Farm-to-Fork-Strategie (Transparenz vom Bauernhof bis zur Gabel der Konsumierenden) abgestimmt werden. Außerdem sind die Finanzmittel knapp, weil das Vereinigte Königreich die Gemeinschaft verlassen hat und mit fast sieben Milliarden Euro im Jahr Nettozahler war.

Eigentlich hat die Finanzperiode 2021–2027 schon zu Neujahr begonnen. Wegen des Patts in den Agrarverhandlungen sind einfach die alten Bedingungen bis 2023 verlängert worden. Heute will der EU-Agrarkommissar, der Pole Janusz Wojciechowski (66), Nägel mit Köpfen machen, weil heuer sonst kein Beschluss mehr gelingen würde. In Deutschland wird im Herbst gewählt: Der größte Nettozahler wird ab Juni handlungsunfähig sein. Zudem muss die GAP dann noch in den Mitgliedsländern in nationale Pläne gegossen und beschlossen werden.

Schlupflöcher bei Ökozielen?

Im sogenannten Trilog wird auf höchster Ebene verhandelt, von Kommission, Parlament und Rat. Letzterer ist der mächtigste Spieler. Er setzt sich aus den Fachministern der 27 Mitgliedsländer zusammen (Österreich: Elisabeth Köstinger).

Diese wollen maximal 25 Prozent der Agrargelder an Umweltauflagen binden, mit langem Umstellungszeitraum. Das Parlament will bei mindestens 30 Prozent zustimmen. Umweltverbände kritisieren, dass die Öko-Ziele damit nie erreicht würden, weil es viele Schlupflöcher gebe.

Österreich hat seinen nationalen GAP-Plan im April vorgelegt und dazu neben Bauern und Politik auch die Nichtregierungsorganisationen (NGO) eingebunden. Die sind jedoch ebenfalls unzufrieden, weil nicht nur die Öko-Ziele verfehlt würden, sondern weil damit das Bauernsterben nicht gestoppt werden könne.

Als positiv werden Naturschutzmaßnahmen und verpflichtende Flächen für Biodiversität anerkannt. Künftig sollen der Einsatz von Kunstdünger und Pestiziden beschränkt, die Bio-Landwirtschaft, der Humusaufbau und die standortgemäße Tierhaltung stärker gefördert werden.

Der Knackpunkt wird sein, wie stark die wichtigste Förderung, die Flächenprämie pro Hektar (Säule 1), künftig an Öko-Auflagen gebunden wird. Derzeit werden praktisch drei Viertel der 400 Milliarden Euro ohne Lenkungseffekt verteilt. Das treibt Intensivwirtschaft und Strukturwandel voran.

Österreich fördert bereits jetzt in der Säule 2 Umwelt und ländliche Entwicklung verstärkt. Größere Bauern empfinden das als Benachteiligung gegenüber den großen Agrarstaaten. Nur wenn in Brüssel ein Richtungswechsel gelingt, würde das die Chancengleichheit verbessern.

Die EU muss rasch handeln, weil beim Klimaschutz die Uhr tickt. Ihr Agrarsektor verursacht gesamt zwar nur gut zehn Prozent der Treibhausgase. In den Intensivgebieten sind es jedoch deutlich mehr – mit stattlichem Einsparpotenzial. (le)