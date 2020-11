Impfstoff-Hoffnung löst weltweit Börseneuphorie aus

Das deutsche Biotech-Unternehmen Biontech mit Sitz in Mainz und dessen amerikanischer Partner Pfizer machen Hoffnung im Kampf gegen Corona. Daten einer klinischen Studie der Phase 3 für ihren Impfstoff-Kandidaten BNT162b2 zeigen einen Wirkungsgrad von mehr als 90 Prozent. Die Aktienbörsen reagierten gestern euphorisch auf diese Meldung.

Mehr als acht Monate nach Beginn der Pandemie habe man einen Meilenstein erreicht, der ein "bedeutender Schritt" im Kampf gegen das Coronavirus sei, sagte Biontech-Chef und Mitbegründer Ugur Sahin. Pfizer-Vorstandschef Albert Bourla sprach von einem bedeutenden Tag für die Wissenschaft und die Menschheit. Nun wollen Biontech und Pfizer bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung beantragen. Derzeit gehe man von der dritten Novemberwoche aus.

Kursfeuerwerk an den Börsen

Die Aktien von Biontech und Pfizer lagen am Nachmittag kurz nach US-Börsenstart mit 19 bzw. 12 Prozent im Plus. Auch an der Wiener Börse stiegen die Kurse. Die Aktien des österreichischen Caterers Do&Co schossen am Nachmittag zunächst um mehr als 38 Prozent nach oben, eine Stunde später war davon noch ein Anstieg von 34 Prozent übrig.

Der Wiener Leitindex ATX stand zu dem Zeitpunkt mit 8,2 Prozent im Plus. OMV waren 13 Prozent fester, ebenso Schoeller Bleckmann Oilfield. Die derzeit nicht im ATX vertretenen Aktien der Flughafen Wien AG hielten mit einem Plus von 18,7 Prozent ihr höheres Niveau.

"Gesundheitsexperten werden uns daran erinnern, dass noch ein weiter Weg mit vielen Herausforderungen vor uns liegt", sagte Neil Wilson vom Online-Broker Markets.com. "Aber es herrscht enormer Optimismus – Licht am Ende des Tunnels. Hoffen wir, dass uns die Impfverweigerer keinen Strich durch die Rechnung machen."

Der Dow Jones Industrial kletterte nach Handelsstart um 4,5 Prozent auf 29.608 Punkte und verpasste die Marke von 30.000 Zählern nur knapp. Vor dem regulären Handel war der Dow Jones über 30.000 Punkten erwartet worden.

Der breitere S&P 500 stieg um 3,2 Prozent auf 3622 Punkte. Der Technologieindex Nasdaq 100 lag hingegen mit 0,14 Prozent im Minus bei 12.074 Zählern.

