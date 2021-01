Impfstart: "Betriebe scharren in den Startlöchern"

Oberösterreichs Großbetriebe sehen sich für einen Impfstart gut gerüstet – und sie wollen ihre Mitarbeiter ehestmöglich und im eigenen Betrieb gegen das Coronavirus impfen lassen. Die meisten rechnen damit, im Februar mit der Verabreichung zu beginnen.

Zuerst bekommen jene Unternehmen den Impfstoff, die zur kritischen Infrastruktur gehören, hieß es gestern, Freitag, aus der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ): Das sind Betriebe, deren coronabedingte Schließung unmittelbare Folgen auf die Versorgung der Bevölkerung hätte. Rund 600 davon gibt es: vom Lebensmittelerzeuger bis zum Stromversorger. Sie werden von den Behörden kontaktiert und sollen den Impfstoff zentral abrufen können.

"In der Industrie gibt es gar nicht so wenige systemrelevante Betriebe. Und sie alle scharren in den Startlöchern", sagt Joachim Haindl-Grutsch, Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Oberösterreich. Schon bisher werde in den Betrieben viel getestet, bei hoher Bereitschaft der Mitarbeiter. Haindl-Grutsch erwartet Ähnliches im Rahmen der Impfung. "Die Infrastruktur ist da, jetzt geht es um das Management der Regierung." Die Industrie hofft auf einen Start im Februar und einen Impfplan mit Informationen zum Ablauf und zu der Anzahl der Impfdosen.

Mit ersten Impfungen in Betrieben der kritischen Infrastruktur sei im Februar oder März zu rechnen, heißt es aus der WKÖ, die sich dabei auf den nationalen Impfplan beruft. Im zweiten Quartal würden alle Betriebe eingeladen, betriebliche Impfstellen einzurichten.

Vor einer organisatorischen Mammutaufgabe steht die voestalpine mit fast 50.000 Mitarbeitern in 49 Ländern. "Wir wollen so schnell wie möglich impfen und machen allen Beschäftigten dieses Angebot", sagt Pressesprecher Peter Felsbach. Der Linzer Stahl- und Technologiekonzern plant, die eigene betriebsmedizinische Infrastruktur heranzuziehen.

"Basiert auf Freiwilligkeit"

Die Erfahrungen von Grippe- und Zeckenimpfungen will sich der Welser Möbelkonzern XXXLutz zunutze machen. "Wir wollen uns nicht von anderen abhängig machen, sondern die Impfung im eigenen Haus anbieten", sagt Konzernsprecher Thomas Saliger. Mitte Dezember hatte sich XXXLutz mit Schnelltests eingedeckt, um Mitarbeiter zwei Monate lang wöchentlich zu testen. "Das basiert alles auf Freiwilligkeit, und das werden wir auch bei einer Impfung so handhaben."

Zu den systemrelevanten Unternehmen gehören auch die Banken: So laufen etwa in der RLB Oberösterreich bereits die Vorbereitungen. Man könne dabei auf Erfahrungen von betriebsinternen Grippeimpfungen zurückgreifen. Die Corona-Impfung werde freiwillig sein. Es sei vorgesehen, dass alle Interessierten sich anmelden und dann von den beiden Betriebsärzten im Haus geimpft werden sollen, heißt es aus der RLB.

